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Администрация Ростова хочет взыскать 5 миллионов с прихода католической церкви

Администрация Ростова хочет взыскать 5 миллионов с прихода католической церкви
Приход «Тайная Вечеря» римско-католической церкви задолжал ростовской администрации пять миллионов рублей. Соответствующее заявление департамент имущественно-земельных отношений направил в арбитражный суд.

Костёл был построен в 1922 году. В 2010-м представители «Тайной Вечери» подписали контракт с департаментом на безвозмездное пользование земельным участком. Приход получил территорию в Ставропольском переулке. За год он должен был отстроить здание храма и духовно-благотворительный комплекс.

Когда указанный срок истёк, церковь не вернула землю. Летом 2013 года «Тайная Вечеря» зарегистрировала право собственности на недвижимость. В 2016 они так же поступили с участком.

Всё это время организация не платила за пользование территорией. У неё накопилась задолженность в 5 741 946 рублей. Иск уже приняли к производству. Первое заседание запланировано на 18 февраля.

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