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В Ростове инвалид-колясочник получил 18 лет колонии за подготовку теракта

В Ростове инвалид-колясочник получил 18 лет колонии за подготовку теракта
В Ростове Северо-Кавказский военный окружной суд приговорил 35-летнего инвалида. Мужчина получил 18 лет тюрьмы за подготовку террористического акта.

Установлено, что он был членом запрещённой на территории РФ организации «Нальчикский джамаат». Вместе с другими её участниками мужчина совершал тяжкие и особо тяжкие преступления, включая теракт.

Также обвиняемый закупал компоненты оружия, изготовлял взрывчатки и перевозил их на склады. В 2012 году группировка разработала план террористической атаки.

Однажды мужчина находился в частном доме, где произошёл взрыв из-за неосторожного обращения с гранатой. В результате происшествия один человек погиб, а сам подсудимый навсегда остался инвалидом. Теперь он не может самостоятельно передвигаться.

Суд признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде 18 лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.

- Приговор в законную силу не вступил, - отметили в пресс-службе суда.

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