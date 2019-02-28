В Ростове инвалид-колясочник получил 18 лет колонии за подготовку теракта



В Ростове Северо-Кавказский военный окружной суд приговорил 35-летнего инвалида. Мужчина получил 18 лет тюрьмы за подготовку террористического акта.



Установлено, что он был членом запрещённой на территории РФ организации «Нальчикский джамаат». Вместе с другими её участниками мужчина совершал тяжкие и особо тяжкие преступления, включая теракт.



Также обвиняемый закупал компоненты оружия, изготовлял взрывчатки и перевозил их на склады. В 2012 году группировка разработала план террористической атаки.



Однажды мужчина находился в частном доме, где произошёл взрыв из-за неосторожного обращения с гранатой. В результате происшествия один человек погиб, а сам подсудимый навсегда остался инвалидом. Теперь он не может самостоятельно передвигаться.



Суд признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде 18 лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.



- Приговор в законную силу не вступил, - отметили в пресс-службе суда.