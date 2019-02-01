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В Ростове суд вынес приговор женщине, убившей мужа

В Ростове суд вынес приговор женщине, убившей мужа
Фото: Life.vesti14.ru
Жительницу Ростова осудили по статье «Убийство». Она обвинялась в расправе над собственным мужем.

По информации прокуратуры Ростовской области, 22 июля 2018 года между ростовчанкой и её супругом произошла ссора. В этот момент женщина была пьяна. Она схватила нож и ударила мужчину. От полученного ранения пострадавший умер на следующий день, не приходя в сознание.
- Приговором суда жительница Ростова признана виновной в совершении данного преступления, - добавили в надзорном ведомстве, - ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Решение суда ещё не вступило в законную силу. У осуждённой есть небольшой срок, чтобы его обжаловать.

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