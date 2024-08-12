В Ростове суд вынес приговор конвоиру, раненному во время побега рецидивиста

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В 2022 году осужденный Иван Костюков был доставлен в Пролетарский районный суд города Ростова-на-Дону. Его должны были судить по статьям «Разбой», «Незаконное хранение взрывчатки» и «Подготовка к убийству». Прямо перед заседанием он попросил конвоира отвести его в туалет, где достал заточку и ударил ею правоохранителя. Отобрав у него табельное оружие, Костюков попытался сбежать, но его задержали приставы, во время чего он успел ранить одного из них. При задержании Костюков также получил ранение.Пострадавших сразу же доставили в больницу. Костюкову грозило пожизненное заключение.В итоге на скамье подсудимых оказался не только преступник, но и раненый конвоир. Виталий Климов признан виновным в халатности и получил наказание в виде восьми месяцев исправительных работ и запрета занимать должности в правоохранительных органах в течение двух лет. Однако из-за истечения срока давности конвоира освободили от ответственности.