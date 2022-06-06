В Ростове мужчину, напавшего на конвоира и пристава, судили за разбой

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Ивана Костюкова, напавшего на конвоира и пристава возле Пролетарского районного суда Ростова-на-Дону, судили сразу по нескольким статьям. В их числе - «Разбой», «Незаконное хранение взрывчатки», а также «Подготовка к убийству». Его подельнику Данилу Севостьянову повезло чуть больше, он обвинялся только в краже.В 2018 году они напали на инкассаторов, которые перевозили около 20 миллионов рублей. План мужчин провалился. Спустя год Костюков и Севостьянов снова попытались пойти на «дело», но и в этот раз им не повезло. Злоумышленников арестовали.Первомайский районный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении мужчин в январе прошлого года. Полтора года длился процесс, и все шло к вынесению приговора. Однако Костяков решил создать себе еще больше проблем, поэтому 8 июня он напал на конвоира с заточкой, выстрелив в него из табельного оружия. Сам он тоже получил ранение, когда его пытались обезвредить приставы. Пострадал и один из приставов.Раненых госпитализировали, а 49-летнего Костюкова задержали. Статей в его «послужном списке» стало его больше.В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что в отношении него возбудили уголовное дело по двум статьям: «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие и предварительное следствие». Теперь ему грозит пожизненное заключение.