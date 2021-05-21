В Ростове строительный кран рухнул прямо на газопроводную трубу

В Ростове-на-Дону строительный кран упал прямо на газопроводную трубу. ЧП произошло 23 мая около 15:00. По словам очевидцев, кран начал шататься, а потом разом свалился вниз. По предварительным данным, никто не пострадал.Для того чтобы осмотреть повреждения на газовой трубе, приехали сотрудники аварийной службы. Они распилили газопровод и поставили специальную механическую заглушку. Из-за этого в доме № 17 сразу в 12 квартирах приостановлена подача топлива. Когда рабочие восстановят работу газового канала, пока остается неизвестным.