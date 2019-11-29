В центре Ростова строительный кран упал на газовую трубу



Фото: vk.com/rostov_typical

В Ростове упал строительный кран. ЧП произошло в переулке Братском, в районе дома № 47.



По информации ГУ МЧС Ростовской области, инцидент произошёл около двух часов дня 2 декабря. По предварительным данным, перевернулся КамАЗ, на котором был установлен кран. Конструкция рухнула на газовую трубу.

- На место выехало одно подразделение МЧС, - сообщили в спасательном ведомстве, - спасатели ожидают прибытия специалистов газовой службы.







По оперативным данным, пострадавших нет. Информация уточняется.



По словам очевидцев, из-за угрозы утечки газа эвакуировали сотрудников «Ростелекома».

