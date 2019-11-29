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В центре Ростова строительный кран упал на газовую трубу

В центре Ростова строительный кран упал на газовую трубу
Фото: vk.com/rostov_typical
В Ростове упал строительный кран. ЧП произошло в переулке Братском, в районе дома № 47.

По информации ГУ МЧС Ростовской области, инцидент произошёл около двух часов дня 2 декабря. По предварительным данным, перевернулся КамАЗ, на котором был установлен кран. Конструкция рухнула на газовую трубу.
- На место выехало одно подразделение МЧС, - сообщили в спасательном ведомстве, - спасатели ожидают прибытия специалистов газовой службы.



По оперативным данным, пострадавших нет. Информация уточняется.

По словам очевидцев, из-за угрозы утечки газа эвакуировали сотрудников «Ростелекома».

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