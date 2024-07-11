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В Ростове создали интерактивную карту укрытий

В Ростове создали интерактивную карту укрытий
В Ростове создали интерактивную карту укрытий. Ссылку опубликовали на сайте администрации города 10 июля.

На «Яндекс. Картах» отмечены все убежища в городе. Они расположены в основном в подвалах многоквартирных домов, торговых и бизнес-центров, поликлиник, учебных заведений, гостиниц, а также на крупных предприятиях Ростова.

Укрытия обозначены специальным знаком. Нажав на него, можно увидеть адрес ближайшего убежища. Также можно ввести нужный адрес в поисковую строку и проверить, есть ли там убежище.

К сожалению, количество укрытий в городе сократилось. В июне 2024 года в Ростове было 2 181 убежище, которые могли вместить более двух миллионов человек. Однако к июлю их число уменьшилось до 1 396, а вместимость — до 1,8 миллиона человек.

Кроме того, жители города могут укрыться в подземных переходах. В Ростове их 20, и они способны вместить 10,7 тысячи человек.

Посмотреть интерактивную карту убежищ можно здесь.
Фото: Ростов ру
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