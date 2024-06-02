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Власти Ростова опубликовали новый список укрытий на случай опасности

Власти Ростова опубликовали новый список укрытий на случай опасности
Власти Ростова опубликовали новый список укрытий на случай опасности. Информацию об этом опубликовали на сайте городской администрации.

В городе – 2 181 укрытие, которое может вместить более двух миллионов человек. Они расположены во всех восьми районах города.

Больше всего укрытий — 643 — находится в Первомайском районе. На втором месте по количеству убежищ — Ворошиловский район, где подготовлено 575 мест. В Пролетарском и Советском районах оборудовано по 206 мест. В Железнодорожном районе укрытий всего 78.

Кроме того, горожане могут укрыться в подземных переходах. В донской столице их 20, они способны вместить 10,7 тысячи человек.

Отметим, что в 2023 году насчитывалось 1 821 убежище на случай опасности.
Фото: Ростов ру
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