Фото: Ростов ру

Власти Ростова опубликовали новый список укрытий на случай опасности. Информацию об этом опубликовали на сайте городской администрации.В городе – 2 181 укрытие, которое может вместить более двух миллионов человек. Они расположены во всех восьми районах города.Больше всего укрытий — 643 — находится в Первомайском районе. На втором месте по количеству убежищ — Ворошиловский район, где подготовлено 575 мест. В Пролетарском и Советском районах оборудовано по 206 мест. В Железнодорожном районе укрытий всего 78.Кроме того, горожане могут укрыться в подземных переходах. В донской столице их 20, они способны вместить 10,7 тысячи человек.Отметим, что в 2023 году насчитывалось 1 821 убежище на случай опасности.