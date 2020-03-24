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В Ростове сотрудникам ГИБДД выдали медицинские маски и перчатки

В Ростове сотрудникам ГИБДД выдали медицинские маски и перчатки
Сотрудники ГИБДД Ростовской области утром 26 марта вышли на дороги в медицинских масках и перчатках.

В отделе пропаганды донской автоинспекции пояснили, что соответствующие меры приняты в качестве профилактики коронавирусной инфекции.
- Стражи порядка при исполнении служебных обязанностей применяют меры индивидуальной медицинской защиты - используют медицинские маски и перчатки, - рассказали в ГИБДД. - Помещения, где проводится приём граждан, регулярно дезинфицируют.
В Госавтоинспекции добавили, что госуслуги по линии МВД оказывают в рабочем режиме.

Напомним, с 25 марта в Ростовской области ужесточили меры по профилактике коронавируса. Так, запрещены мероприятия с участием более 50 человек, а также посещение культурных учреждений, организаций допобразования и спортивных секций.

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