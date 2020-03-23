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На Дону введён запрет на мероприятия с участием более 50 человек

На Дону введён запрет на мероприятия с участием более 50 человек
Фото: www.youtube.com
В Ростовской области ужесточили меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. Так, с 25 марта вводится запрет на мероприятия с участием более 50 человек. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Кроме того, приостановлено посещение образовательных организаций, учреждений дополнительного образования, спортивных секций.
- Устанавливается ограниченный режим работы организаций допобразования, допускающий проведение занятий только с письменного согласия родителей и в группах не более 15 человек, а в физкультурно-оздоровительных организациях, осуществляющих спортивную подготовку, – не более 30 человек, - уточнили в донском правительстве.

До сих пор действовало ограничение на мероприятия с участием более 500 человек. Как сообщалось ранее, образовательные учреждения, в том числе вузы, перешли на дистанционный режим работы.

Напомним, 25 марта в Ростовской области выявлен первый случай заболевания коронавирусом.

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