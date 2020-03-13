Спасение утопающих: чиновник посоветовал ростовчанам самостоятельно делать медицинские маски



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На протяжении нескольких последних недель в аптеках Ростова сохраняется крайний дефицит медицинских масок.



В донской столице, как и в других городах России, принимаются экстренные меры по недопущению распространения пандемии коронавируса: запрещают массовые мероприятия, отменяют занятия в вузах, ограничивают авиасообщение… Но элементарных мер, благодаря которым каждый горожанин может себя самостоятельно обезопасить, не принято. В продаже элементарно не хватает индивидуальных средств защиты.



По информации Управления торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону, из 92-х проверенных аптек медицинские маски есть только в четырёх. Для детей маски есть в наличии в восьми аптеках.

- В сетевых магазинах и гипермаркетах медицинские маски, имевшиеся в наличии, реализованы. Но какой-то трагедии в отсутствии фабричных медицинских масок в отдельных аптеках и гипермаркетах я не вижу, - отметил начальник Управления торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону Константин Тихонов. - Подобная маска легко изготавливается в домашних условиях из нескольких слоев бинта или марли, а по эффективности она ничем не уступает заводским аналогам, поэтому нет никаких поводов для паники.



Добавим, что жёсткие меры в борьбе с распространением коронавируса предприняты в соседней Украине. Так, наши соседи уже ввели карантин. Пока действует особый режим, в Незалежной закрыты все торговые центры, фитнес-клубы, салоны красоты; прекращены межгородские и межобластные перевозки; запрещены мероприятия с участием свыше 10 человек; в больницах отменены плановые операции.