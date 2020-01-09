На рабочей неделе сотни ростовчан останутся без света



В Ростове-на-Дону ожидаются массовые отключения света, сообщают в «Донэнерго».



В понедельник, 13 января, с 9 до 17 часов электричества не будет на проспекте Стачки, № 235 и № 237, проспекте Коммунистическом, № 48/4 и № 48/5, а также в доме № 32 на улице Малиновского.



В это же время прекратят подачу энергии по адресам:

- Молодёжная, № 83 и № 80/29,

- Российская, №№ 31-51,

- 1-я Грамши, № 2-б,

- 2-я Грамши, №№ 24-35,

- Хмельницкого, №№ 1-22,

- 26-го Июня, №№ 51-77,

- Минский, №№ 1-40,

- Лесозащитная, №№ 25-42,

- Читинский, №№ 1-22,

- Печорская, №№ 35-46,

- Арефьева, № 82,

- Двинская, №№ 19-62,

- Комсомольская, №№ 46-80,

- 37-я Линия, №№ 4-23,

- 39-я Линия, №№ 1-33

- 45-я Линия, №№ 4-8,

- Красная, №№ 30-97,

- Стачки, №№ 122-156,

- 6-я Кольцевая, №№ 82-84, 93А, 93/1, 93/2,

- Авралтский тупик, №№ 6, 13-17,

- Железнодорожный Верхний проезд, № 31-б,

- Железнодорожный Нижний проезд, №№ 91-101, 134-а,

- Невский спуск, №№ 3, 18-20, 22, 23,

- 2-й Поселковый, № 1, 1-а, 4-32,

- Циолковского, №№ 131-а, 137-б и 133.



В течение двух дней, 13 и 14 января, света не будет в домах на улицах:

- Муравьёва, №№ 56-99,

- 12-го Февраля, №№ 8-14,

- Самойловская, №№ 5-7.



Всю рабочую неделю, с 13 по 17 января, подачи энергии прекратят по адресам:

- Коммунистический, №№ 3, 3/2, 4, 5, 7/4,

- Тружеников, №№ 28, 32, 33, 34,

- 1-я Краснодарская, №№ 86, 86-а и 86/1,

- 30-летия Октября, №№ 219-273, 314-344,

- Пескова, №№ 194-204,

- 1-я Краснодарская, №№ 45-65, 48А, 45/40, 90/5, 90/6, 90/1, 90/4 и 90,

- Прогрессивная, № 18.



Отмечается, что на ночь свет будут включать.



Во вторник, 14 ноября, с 9 до 17 часов без электроэнергии останутся жители домов по адресам:

- Коммунистический, №№ 48/1, 48/2 и 48/3,

- Украинская, №№ 20-73,

- Вятская, №№ 80-94,

- Хибинская, №№ 82-130,

- Кубанский, №№ 108-139,

- Манычский, №№ 82-133,

- Сальский, №№ 82-123,

- Медведицкий, №№ 61-87,

- Неклиновская,

- Ольгинская,

- Обливская,

- Полоцкая,

- Днепроградская,

- Ригельный.



В четверг, 15 января, свет отключат по адресам:

- Тоннельная, №№ 4-33,

- Кооперативная, №№ 30-69,

- Красина,

- Профинтерна, №№ 19-35,

- Караванная,

- Короленко,

- Макеевский,

- Полюсный,

- Стандартный,

- Балтийский,

- Дундича, №№ 23-67,

- Конституционная, №№ 63-101,

- 20 лет Октября, №№ 72-125,

- Кемеровская, №№ 65-114,

- Калужская, №№ 82-127,

- Глинки, №№ 98-120,

- Мурманская, №№ 91-126,

- Камская, №№ 92-127,

- Волжская, №№ 101-138,

- Брестская, №№ 2-36,

- Карбышева, №№ 30-42,

- 1-я Грамши, №№ 15-60,

- 2-я Грамши, №№ 54-91,

- Гончарова, №№ 26-39.

- 3-я Ноябрьская, №№ 1-28,

- Курская, № 4.



Энергии не будет 15 и 16 ноября в домах:

- Возрождения, №№ 44-87,

- Правды, №№ 21-60,

- Турксибская, №№ 8-37,

- 12-го Февраля, №№ 17-33.



Почти на десять дней, с 15 по 24 января, свет отключат по следующим адресам:

- 40-я Линия, №№ 17-84,

- Тюхряева, №№ 56-77,

- Клавишный, №№ 2-18.



Подачу электроэнергии прекратят 16 января по адресам:

- Привокзальная, № 3-а,

- Листопадова, №№ 90-121,

- 3-я Линия, №№ 56-111,

- 5-я Линия, №№ 55-101,

- Зоологическая, № 47-77,

- Офицерская, №№ 1-62,

- Армейская, №№ 1-27,

- Безымянная Балка, №№ 2-30,

- Дальний, №№ 1-42,

- Поддубного, №№ 1-17.



В пятницу, 17 января, без света будут жильцы домов по адресам:

- Возрождения, №№ 25-45,

- Волгоградская, №№ 51-74,

- 12-го Февраля, №№ 10-26,

- Правды, №№ 1-20,

- Самойловская, №№ 11, 12 и 13,

- Баррикадная, № 81,

- Крупской, №№ 82/1, 82/2, 82/3 и 82/4.