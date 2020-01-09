На рабочей неделе сотни ростовчан останутся без света
В Ростове-на-Дону ожидаются массовые отключения света, сообщают в «Донэнерго».
В понедельник, 13 января, с 9 до 17 часов электричества не будет на проспекте Стачки, № 235 и № 237, проспекте Коммунистическом, № 48/4 и № 48/5, а также в доме № 32 на улице Малиновского.
В это же время прекратят подачу энергии по адресам:
- Молодёжная, № 83 и № 80/29,
- Российская, №№ 31-51,
- 1-я Грамши, № 2-б,
- 2-я Грамши, №№ 24-35,
- Хмельницкого, №№ 1-22,
- 26-го Июня, №№ 51-77,
- Минский, №№ 1-40,
- Лесозащитная, №№ 25-42,
- Читинский, №№ 1-22,
- Печорская, №№ 35-46,
- Арефьева, № 82,
- Двинская, №№ 19-62,
- Комсомольская, №№ 46-80,
- 37-я Линия, №№ 4-23,
- 39-я Линия, №№ 1-33
- 45-я Линия, №№ 4-8,
- Красная, №№ 30-97,
- Стачки, №№ 122-156,
- 6-я Кольцевая, №№ 82-84, 93А, 93/1, 93/2,
- Авралтский тупик, №№ 6, 13-17,
- Железнодорожный Верхний проезд, № 31-б,
- Железнодорожный Нижний проезд, №№ 91-101, 134-а,
- Невский спуск, №№ 3, 18-20, 22, 23,
- 2-й Поселковый, № 1, 1-а, 4-32,
- Циолковского, №№ 131-а, 137-б и 133.
В течение двух дней, 13 и 14 января, света не будет в домах на улицах:
- Муравьёва, №№ 56-99,
- 12-го Февраля, №№ 8-14,
- Самойловская, №№ 5-7.
Всю рабочую неделю, с 13 по 17 января, подачи энергии прекратят по адресам:
- Коммунистический, №№ 3, 3/2, 4, 5, 7/4,
- Тружеников, №№ 28, 32, 33, 34,
- 1-я Краснодарская, №№ 86, 86-а и 86/1,
- 30-летия Октября, №№ 219-273, 314-344,
- Пескова, №№ 194-204,
- 1-я Краснодарская, №№ 45-65, 48А, 45/40, 90/5, 90/6, 90/1, 90/4 и 90,
- Прогрессивная, № 18.
Отмечается, что на ночь свет будут включать.
Во вторник, 14 ноября, с 9 до 17 часов без электроэнергии останутся жители домов по адресам:
- Коммунистический, №№ 48/1, 48/2 и 48/3,
- Украинская, №№ 20-73,
- Вятская, №№ 80-94,
- Хибинская, №№ 82-130,
- Кубанский, №№ 108-139,
- Манычский, №№ 82-133,
- Сальский, №№ 82-123,
- Медведицкий, №№ 61-87,
- Неклиновская,
- Ольгинская,
- Обливская,
- Полоцкая,
- Днепроградская,
- Ригельный.
В четверг, 15 января, свет отключат по адресам:
- Тоннельная, №№ 4-33,
- Кооперативная, №№ 30-69,
- Красина,
- Профинтерна, №№ 19-35,
- Караванная,
- Короленко,
- Макеевский,
- Полюсный,
- Стандартный,
- Балтийский,
- Дундича, №№ 23-67,
- Конституционная, №№ 63-101,
- 20 лет Октября, №№ 72-125,
- Кемеровская, №№ 65-114,
- Калужская, №№ 82-127,
- Глинки, №№ 98-120,
- Мурманская, №№ 91-126,
- Камская, №№ 92-127,
- Волжская, №№ 101-138,
- Брестская, №№ 2-36,
- Карбышева, №№ 30-42,
- 1-я Грамши, №№ 15-60,
- 2-я Грамши, №№ 54-91,
- Гончарова, №№ 26-39.
- 3-я Ноябрьская, №№ 1-28,
- Курская, № 4.
Энергии не будет 15 и 16 ноября в домах:
- Возрождения, №№ 44-87,
- Правды, №№ 21-60,
- Турксибская, №№ 8-37,
- 12-го Февраля, №№ 17-33.
Почти на десять дней, с 15 по 24 января, свет отключат по следующим адресам:
- 40-я Линия, №№ 17-84,
- Тюхряева, №№ 56-77,
- Клавишный, №№ 2-18.
Подачу электроэнергии прекратят 16 января по адресам:
- Привокзальная, № 3-а,
- Листопадова, №№ 90-121,
- 3-я Линия, №№ 56-111,
- 5-я Линия, №№ 55-101,
- Зоологическая, № 47-77,
- Офицерская, №№ 1-62,
- Армейская, №№ 1-27,
- Безымянная Балка, №№ 2-30,
- Дальний, №№ 1-42,
- Поддубного, №№ 1-17.
В пятницу, 17 января, без света будут жильцы домов по адресам:
- Возрождения, №№ 25-45,
- Волгоградская, №№ 51-74,
- 12-го Февраля, №№ 10-26,
- Правды, №№ 1-20,
- Самойловская, №№ 11, 12 и 13,
- Баррикадная, № 81,
- Крупской, №№ 82/1, 82/2, 82/3 и 82/4.