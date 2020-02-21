В последнюю неделю февраля десятки домов в Ростове останутся без света



В Ростове в последнюю неделю февраля десятки домов в разных районах города останутся без света. О плановом отключении сообщают Ростовские городские электрические сети.



25 и 26 февраля с 9 утра до 16 часов электроэнергии не будет на улицах:

- Космонавтов 26, 28, 30/22;

- Королёва, 22, 22г, 24/2, 28а.



26 февраля с 9 утра до 12 часов электричества не будет на улицах:

- Кривошлыковский в домах с 1 по 9;

- Шолохова в домах с 130 по 140;

- Упорный в домах с 1 по 13 и с 2 по 16;

- Железноводском в домах с 1 по 13 и с 2 по 16;

- Коммунаров в домах с 1 по 23 и с 2 по 22.



В этот же день до 17 часов свет отключат на улицах:

- 35-я Линия в домах с 21 по 81;

- 37-я Линия в домах с 12 по 76 и с 25 по 97;

- 39-я Линия в домах с 24 по 90;

- Богданова в домах с 58 по 74;

- 2-я Пролетарская в домах с 51 по 55 и с 44 по 54;

- Сарьяна в домах с 48 по 66 и с 55 по 73;

- Малиновского 216;

- Таганрогское шоссе в домах с 1 по 3 и с 2 по 6, 144, 144а;

- Нефтяной;

- Элеваторный;

- Машиностроительный;

- Нефтекачка;

- с/т Восход;

- с/т Восход-2;

- с/т Малинка.



27 февраля с 9 утра до 17 часов электроэнергия будет отсутствовать на лицах:

-19-я Линия в домах с 11 по 53 и с 14 по 58;

- Мясникова в домах с 24 по 40;

- 17-я Линия в домах с 24 по 76 и с 25 по 87;

- 1-я Пролетарская в домах с 24 по 38 и с 27 по 41;

- Листопадова в домах с 22 по 30 и с 31 по 47;

- 19-я Линия в домах с 11 по 53 и с 14 по 58;

- Мясникова в домах с 24 по 40;

- 17-я Линия в домах с 24 по 76 и с 25 по 87;

-1-я Пролетарская в домах с 24 по 38 и с 27 по 41;

- Листопадова в домах с 22 по 30 и с 31 по 47.



В ряде случаев причиной отключения света станет капитальный ремонт линий электропередач, в других - обслуживание электросетей во избежание аварийных ситуаций.