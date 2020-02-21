В последнюю неделю февраля десятки домов в Ростове останутся без света
В Ростове в последнюю неделю февраля десятки домов в разных районах города останутся без света. О плановом отключении сообщают Ростовские городские электрические сети.
25 и 26 февраля с 9 утра до 16 часов электроэнергии не будет на улицах:
- Космонавтов 26, 28, 30/22;
- Королёва, 22, 22г, 24/2, 28а.
26 февраля с 9 утра до 12 часов электричества не будет на улицах:
- Кривошлыковский в домах с 1 по 9;
- Шолохова в домах с 130 по 140;
- Упорный в домах с 1 по 13 и с 2 по 16;
- Железноводском в домах с 1 по 13 и с 2 по 16;
- Коммунаров в домах с 1 по 23 и с 2 по 22.
В этот же день до 17 часов свет отключат на улицах:
- 35-я Линия в домах с 21 по 81;
- 37-я Линия в домах с 12 по 76 и с 25 по 97;
- 39-я Линия в домах с 24 по 90;
- Богданова в домах с 58 по 74;
- 2-я Пролетарская в домах с 51 по 55 и с 44 по 54;
- Сарьяна в домах с 48 по 66 и с 55 по 73;
- Малиновского 216;
- Таганрогское шоссе в домах с 1 по 3 и с 2 по 6, 144, 144а;
- Нефтяной;
- Элеваторный;
- Машиностроительный;
- Нефтекачка;
- с/т Восход;
- с/т Восход-2;
- с/т Малинка.
27 февраля с 9 утра до 17 часов электроэнергия будет отсутствовать на лицах:
-19-я Линия в домах с 11 по 53 и с 14 по 58;
- Мясникова в домах с 24 по 40;
- 17-я Линия в домах с 24 по 76 и с 25 по 87;
- 1-я Пролетарская в домах с 24 по 38 и с 27 по 41;
- Листопадова в домах с 22 по 30 и с 31 по 47;
- 19-я Линия в домах с 11 по 53 и с 14 по 58;
- Мясникова в домах с 24 по 40;
- 17-я Линия в домах с 24 по 76 и с 25 по 87;
-1-я Пролетарская в домах с 24 по 38 и с 27 по 41;
- Листопадова в домах с 22 по 30 и с 31 по 47.
В ряде случаев причиной отключения света станет капитальный ремонт линий электропередач, в других - обслуживание электросетей во избежание аварийных ситуаций.