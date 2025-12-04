Донские спасатели потушили восемь техногенных пожаров за сутки 3 декабря

Фото: Donday

За сутки 3 декабря в Ростовской области пожарные подразделения ликвидировали восемь возгораний, возникших по техногенным причинам. Данные статистики за последние сутки были предоставлены пресс-службой Главного управления МЧС по региону.Помимо тушения пожаров, сотрудники МЧС Ростовской области также принимали участие в устранении последствий одной аварии на дороге.Для реагирования на чрезвычайные происшествия в Ростовской области были задействованы 92 специалиста и 23 единицы специальной техники.