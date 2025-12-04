Новости
Донские спасатели потушили восемь техногенных пожаров за сутки 3 декабря

За сутки 3 декабря в Ростовской области пожарные подразделения ликвидировали восемь возгораний, возникших по техногенным причинам. Данные статистики за последние сутки были предоставлены пресс-службой Главного управления МЧС по региону.

Помимо тушения пожаров, сотрудники МЧС Ростовской области также принимали участие в устранении последствий одной аварии на дороге.

Для реагирования на чрезвычайные происшествия в Ростовской области были задействованы 92 специалиста и 23 единицы специальной техники.
Фото: Donday
