Машины — в хлам: три человека получили травмы после ДТП в Ростовской области

Фото: Госавтоинспекция РО

На трассе в Ростовской области в жесткой аварии пострадали два водителя и пассажир легковушек. Серьезное ДТП случилось 3 декабря на трассе между Семикаракорском и Волгодонском.По предварительным данным, инцидент произошел из-за того, что водитель автомобиля «ВАЗ 2110», двадцати восьми лет, решил осуществить разворот непосредственно на проезжей части. В тот же момент по данной дороге ехал другой автомобиль той же марки, которым управлял также 28-летний мужчина. Первый водитель, стремясь быстро закончить маневр, проигнорировал приближающийся транспорт, что и спровоцировало столкновение.Как сообщили представители регионального управления ГИБДД, в результате данного происшествия пострадали оба водителя, участвовавших в столкновении, а также 24-летний пассажир одного из автомобилей.