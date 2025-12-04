Следком РФ хочет завести дела о коррупции на пятерых судей из Ростова-на-Дону

Фото: Donday

ВККС намерена рассмотреть представления, касающиеся предполагаемых коррупционных деяний пяти судей из Ростовской области, чтобы решить вопрос о целесообразности начала уголовного преследования в отношении них. Соответствующее объявление опубликовано в официальном плане работы коллегии.Следует отметить, что правом инициировать возбуждение уголовного дела в отношении судьи обладает исключительно руководитель Следственного Комитета РФ, но лишь при наличии предварительного согласия ВККС. Этот вопрос будет вынесен на обсуждение на заседании ВККС 8 декабря. Подробности обвинений, выдвинутых СК против указанных судей, в настоящее время не предаются огласке - известны лишь статьи, по которым хотят возбудить дела.В частности, на рассмотрение представлены материалы по бывшему судье Советского районного суда Олегу Батальщикову, экс-судье Наталии Цмакаловой, действующему судье Артуру Маслову и бывшему председателю того же суда Елене Коблевой. Их подозревают в получении неправомерных денежных средств.Кроме того, на заседании будет рассмотрена ситуация с мировым судьей в отставке Эльмирой Пономаревой, которую подозревают в даче взяток.Также планируется рассмотрение материалов, касающихся мирового судьи в отставке Эльмиры Пономаревой. Ей вменяют предоставление незаконного вознаграждения, а также вынесение заведомо неправосудных судебных актов.