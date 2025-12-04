Новости
На Западном в Ростове сухое дерево повисло на проводах

На Западном в Ростове сухое дерево повисло на проводах. Местные жители рассказали об этом в социальных сетях 3 декабря.

Опасное место расположено возле остановки на перекрестке улицы Малиновского и проспекта Стачки. Горожане говорят, что нахождение у остановочного пункта «Проспект Стачки» давно представляет риск для прохожих.
- Ответственные лица не замечают проблему уже который месяц. В любой момент дерево может порвать провода и рухнуть кому-нибудь на голову, - пишет ростовчанин.

По снятым фотографиям с места видно, что ствол дерева успел накрениться. Разросшиеся ветки легли на крышу остановки, а также натянули провода.

С приходом холодов повышается угроза падения дерева. Сильный ветер или снег могут сломать сухую кору.

Даже если дерево переживет холода, в теплое время от него не будет никакого толка. Ветки без листьев не дадут спрятаться от солнца.

Жители верят, что огласка этой проблемы в СМИ ускорит ее решение.
Фото: Соцсети
