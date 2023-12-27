В Ростове сорвалась закупка на охрану мостов
В Ростове сорвалась еще одна закупка. На этот раз отменили тендер на охрану нескольких мостов в 2024 году. Информация об этом опубликована на сайте государственных закупок.
Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города искала организацию, которая обеспечит безопасность на объектах. В списке перечислены виадук через реку Кизитеринку (улица Сарьяна), путепровод через ж/д пути (Малиновского) и две пойменные эстакады (магистраль от Южного подъезда до улицы Левобережной).
Круглосуточно сотрудники охраны должны совершать обходы территории. С собой они обязаны носить радиостанцию для связи и средства для задержания (наручники, резиновые дубинки). При необходимости есть возможность вызвать сотрудников МВД, МЧС и ФСБ.
На услуги охраны собирались выделить 31,1 миллиона рублей из бюджета Ростова. Однако заказчик отменил тендер, чтобы внести изменения в конкурсную документацию и изменить тип закупки. Вероятно, вскоре на сайте появится новый тендер.
Как сообщал Rostov.ru, ранее по той же причине сорвалась закупка на годовое содержание мостов в донской столице.