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В Ростове сорвалась закупка на содержание мостов стоимостью 47,2 млн рублей

В Ростове сорвалась закупка на содержание мостов стоимостью 47,2 млн рублей
Закупка на годовое содержание мостов в Ростове сорвалась. Городская «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры» не заключила договор на эту услугу.

По данным на сайте госзакупок, организация решила внести корректировки в документ и изменить тип закупки. Очевидно, вскоре появится новый тендер.

«Отменить открытый конкурс… для внесения изменений в конкурсную документацию и изменения типа закупки», — сказано на сайте.

Как сообщал Rostov.ru, стоимость контракта составляет 47,2 миллиона рублей. Деньги выделят из бюджета Ростова.

За эту сумму подрядчик будет регулярно осматривать объекты с помощью аэрографии, следить за работой светофоров для судов. А также ухаживать за зелеными насаждениями, чистить водоотводные лотки, промывать трубопроводы и следить за чистотой на тротуарах и проезжей части.

В стоимость входит содержание не только мостов, но и путепроводов, пешеходных переходов и барьерных ограждений по всему городу. Общее количество составляют почти полсотни объектов.
Фото: DonDay.ru.
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