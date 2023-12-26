В Ростове сорвалась закупка на содержание мостов стоимостью 47,2 млн рублей
Закупка на годовое содержание мостов в Ростове сорвалась. Городская «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры» не заключила договор на эту услугу.
По данным на сайте госзакупок, организация решила внести корректировки в документ и изменить тип закупки. Очевидно, вскоре появится новый тендер.
«Отменить открытый конкурс… для внесения изменений в конкурсную документацию и изменения типа закупки», — сказано на сайте.
Как сообщал Rostov.ru, стоимость контракта составляет 47,2 миллиона рублей. Деньги выделят из бюджета Ростова.
За эту сумму подрядчик будет регулярно осматривать объекты с помощью аэрографии, следить за работой светофоров для судов. А также ухаживать за зелеными насаждениями, чистить водоотводные лотки, промывать трубопроводы и следить за чистотой на тротуарах и проезжей части.
В стоимость входит содержание не только мостов, но и путепроводов, пешеходных переходов и барьерных ограждений по всему городу. Общее количество составляют почти полсотни объектов.