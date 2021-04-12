В Ростове сократят количество общественного транспорта

В Ростове-на-Дону сократится количество общественного транспорта на 62 единицы. Об этом сообщили в городской администрации 13 апреля.С четверга, 15 апреля, общественный транспорт донской столицы перейдёт на летний режим работы. В связи с этим на маршруты перестанут выходить 23 автобуса, четыре троллейбуса и три трамвая. Всего в городе будет ходить 1 014 единиц подвижного состава, это меньше, чем зимой, всего на 5,8%.В администрации объяснили, что изменения введены планово. Они связаны, прежде всего, с тем, что в тёплое время года пассажиропоток в донской столице меньше, чем в холода. Многие уезжают в отпуск, предпочитают пешую прогулку езде, пересаживаются на велосипеды, электросамокаты и так далее. По мнению властей города, уменьшение количества транспорта никак не отразится на качестве обслуживания пассажиров.На два автобуса станет меньше на маршрутах №№ 1, 10, 13, 14, 27, 40, 49, 51, 61, 63, 66, 72, 90, 90а, 99. Также уберут пару троллейбусов № 2 и № 22 и трамваев № 1 и № 10.По четыре автобуса сократят на путях следования маршрутов № 18, № 25 и № 44. По три - на маршрутах № 22, № 33 и № 42. По одной единице транспорта снимут с автобусных маршрутов №№ 30, 73, 1 и 5 трамваев № 7.