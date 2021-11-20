В Ростове соединят улицу Тружеников с Вертолетным полем

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Ростовские власти утвердили проект планировки территории для реконструкции улицы Тружеников в границах улиц 2-й Краснодарской и Батуринской. Соответствующий документ 18 ноября опубликовали на сайте городской администрации.Общая протяженность реконструированного участка составит около 500 метров, В настоящий момент в зоне будущей реконструкции находится грунтовая дорога, которая значительно усложняет движение транспорта.Согласно плану мэрии города, после завершения работ дорога по улице Тружеников упростит прямой доступ в микрорайону «Три Сквера» для водителей, выезжающих с проспекта Стачки.На сайте госзакупок еще не появился контракт на реконструкцию улицы Тружеников. Вероятно, работы начнутся не раньше 2022 года.