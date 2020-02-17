В Ростове-на-Дону изменились несколько городских маршрутов
Схемы нескольких автобусных маршрутов изменились в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили 19 февраля в администрации города.
Свой путь поменяли автобусы № 40 «ЖК Западная резиденция — филиал часового завода Витязь», № 44 «ГПЗ-10 — Торговый центр Меркурий», № 50 «Лендворец — филиал часового завода Витязь», № 63 «посёлок Александровка — Институт Сиверса», № 66 «улица Стартовая — посёлок Александровка», № 68 «Нахичеванский рынок — ЖК Красный Аксай — посёлок Александровка» и № 81 «площадь Карла Маркса — микрорайон Суворовский».
Также в городе появятся маршруты № 20 «посёлок Первомайский — Центральный рынок» и № 48 «Западный переезд — Центральный рынок».