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В Ростове снизились цены на квартиры в новостройках

В Ростове снизились цены на квартиры в новостройках
В Ростове-на-Дону снизилась цена на жилье в новостройках. Значительные изменения коснулись Железнодорожного района. В феврале стоимость одного квадратного метра опустилась со 149 до 133 тысяч рублей. Это около 10%.

Как пишет издание DonDay, на изменение повлияло снижение стоимости квартир в одном из трех новых жилых комплексов, которые представлены в Железнодорожном районе.

От 3,7 до 6,5 тысячи рублей подешевел квадратный метр в новых ЖК в Кировском, Ворошиловском, Пролетарском и Ленинском районах. В оставшихся районах стоимость выросла от 500 до 1 700 рублей за «квадрат».

Эксперты считают, что падение цен на новостройки не станет тенденцией. Так как для этого пока нет экономических предпосылок.
Фото: Ростов.Ру
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