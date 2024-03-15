В Ростове на Чехова снесут дом, которому больше 150 лет

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В Ростове на проспекте Чехова планируют снести дом, которому больше 150 лет. Здание признали аварийным и подлежащим сносу. Соответствующий документ опубликовали на сайте администрации Ростова-на-Дону.Для муниципальных нужд изымут многоквартирный дом (литер А, В) на проспекте Чехова, 10. Площадь его составляет 589 квадратных метров, участок - 138 квадратных метров.- Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону проведет мероприятие по оценке размера возмещения собственникам недвижимого имущества убытков, связанных с изъятием земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, в соответствии с оценкой, выполненной независимым оценщиком и согласованной в установленном порядке, - сообщается в документе.Одноэтажное здание было построено в 1872 году. Объектом культурного наследия оно не признано.