Из-за угрозы обрушения доходный дом Гудермана перейдет в собственность Ростова

Фото: Администрация Ростова-на-Дону/photoby.ru/Donday

Доходный дом Гудермана может перейти в собственность Ростова-на-Дону из-за угрозы обвала. Соответствующее решение приняли городские власти. Распоряжение опубликовали 17 января на сайте администрации Ростова.Старинное здание находится по адресу: Донская, 15/8. Последние несколько лет дом оградили забором, так как здание может обрушиться. Власти решили взять его на свой баланс, вскоре должны решить его судьбу. У собственников квартир в этом доме выкупят участок земли площадью 969 квадратных метров и выплатить компенсацию.- При недостижении с собственниками соглашения об изъятии объектов недвижимого имущества правовому управлению Администрации города Ростова-на-Дону предъявить в суд иски об изъятии объектов недвижимости, - сообщается в документе.Печальная история с домом Гудермана длится уже не первый год. Дом построили в 1855 году. А в 1893-м его хозяином стал варшавский мещанин, владелец картонажной фабрики Арон Гудерман владел особняком лишь год. Согласно завещанию дом передали вдове и детям. А в 1894 году в подвале здания появился трактир, 1903-м в нем расположилась полицейская часть второго участка. Спустя несколько лет здание национализировали, в нем сделали коммунальные квартиры. Заселен был дом до 1990-х годов. Затем на нем появились трещины. В скором времени он был расселен, через время его признали объектом культурного наследия.На протяжении 20 лет здание постепенно разрушается. Первое время в доме жили асоциальные лица. Неоднократно там случались пожары, а в 2023 году власти решили законсервировать дом и заколотить входы и окна.В последние годы в бывшем доходном доме Гудермана случилось несколько обрушений. ОКН пытались отстоять собственники. Волонтеры всеми силами хотели сохранить здание. Общественники считают, что власти дом снесут.