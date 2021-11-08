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В Ростове снесли 140-летний дом священника Маляревского

В Ростове снесли 140-летний дом священника Маляревского

В Ростове сровняли с землей одно из самых старейших зданий. Под снос пошел дом священника Маляревского, расположенный на улице Социалистической, 102.



Администрация города распорядилась снести аварийный дом еще 8 ноября. Спустя два дня вместо некогда двухэтажного здания с массивными окнами остались одни руины.

Дом на пересечении Социалистической и Газетного был построен в 1880-х годах. Первым владельцем дома был священник Маляревский. С 1891 года он служил в Казанской церкви на пересечении Социалистической и Газетного. В разное время в доме в доме Маляревского жили адвокаты, гимназический инспектор, присяжный стряпчий и настоятель кафедрального собора.



Дом несколько лет назад признали аварийным и расселили. С тех пор он стал пристанищем для асоциальных личностей. Они жгли внутри него костры, складировали мусор. Ввиду сильного износа здание было очень опасным, и власти приняли решение его снести. О том, что планируется возвести на месте дома с большой историей, пока не известно.
Фото: МойФасад
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