В Ростове сильный ветер на Суворовском повалил грузовик

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В Ростове-на-Дону сильный ветер в Суворовском повалил большегруз. Кадры с места опубликовали местные жители в соцсетях 27 ноября.По словам горожан, ураганный ветер снес припаркованный в районе жилых домов грузовик. Из-за усиления ветра многотонное авто опрокинулось на бок.В салоне транспорта в этот момент никто не находился.Напомним, накануне на Ростовскую область обрушился сильный ветер. Дон вышел из берегов и начал затапливать территории. Порывы воздушных масс повалили деревья, рекламные щиты, указатели, светофоры и даже дома. В Глубоком дерево проломило крышу частной постройки. Спасатели в течении дня эвакуировали 500 человек 27 ноября.