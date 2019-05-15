В центре Ростова сильный ветер повалил деревья на машины



Усилившийся в субботу, 18 мая, в Ростове ветер повалил деревья на припаркованные машины.



Инцидент случился в переулке Университетском. Несколько ветвей рухнули на стоявшие рядом два отечественных автомобиля. По словам очевидцев, в результате происшествия никто не пострадал, но на машинах остались царапины и небольшие вмятины.



Аналогичный случай произошёл в этот же день в Азове. Там большая ветка упала на припаркованную иномарку.





Добавим, что в этот день в Ростове ветер усилился до 6-7 м/c, порывы достигали 8-10 м/с.