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В центре Ростова сильный ветер повалил деревья на машины

В центре Ростова сильный ветер повалил деревья на машины
Усилившийся в субботу, 18 мая, в Ростове ветер повалил деревья на припаркованные машины.

Инцидент случился в переулке Университетском. Несколько ветвей рухнули на стоявшие рядом два отечественных автомобиля. По словам очевидцев, в результате происшествия никто не пострадал, но на машинах остались царапины и небольшие вмятины.

Аналогичный случай произошёл в этот же день в Азове. Там большая ветка упала на припаркованную иномарку.
В центре Ростова сильный ветер повалил деревья на машины

Добавим, что в этот день в Ростове ветер усилился до 6-7 м/c, порывы достигали 8-10 м/с.

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