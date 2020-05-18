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В донской столице сильный ветер повалил дерево на несколько машин

В донской столице сильный ветер повалил дерево на несколько машин
В Ростове-на-Дону сильный ветер повалил большое дерево прямо на припаркованные автомобили. Происшествие случилось днем 20 мая на проспекте Авиамоторный в Октябрьском районе.

Возле дома №17 старое дерево не выдержало порывов ветра и рухнуло прямо на припаркованные машины. По словам очевидцев, это растение уже давно стоит во дворе, потому должно было рано или поздно упасть. Громадина полностью раздавила «Ладу Гранту» и помяло крышу еще трем автомобилям.

- На место прибыла бригада спасателей, которые распилили упавший ствол и убрали его с машин, - сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС по Ростовской области. - В результате происшествия никто не пострадал.

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