В донской столице сильный ветер повалил дерево на несколько машин

В Ростове-на-Дону сильный ветер повалил большое дерево прямо на припаркованные автомобили. Происшествие случилось днем 20 мая на проспекте Авиамоторный в Октябрьском районе.Возле дома №17 старое дерево не выдержало порывов ветра и рухнуло прямо на припаркованные машины. По словам очевидцев, это растение уже давно стоит во дворе, потому должно было рано или поздно упасть. Громадина полностью раздавила «Ладу Гранту» и помяло крышу еще трем автомобилям.- На место прибыла бригада спасателей, которые распилили упавший ствол и убрали его с машин, - сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС по Ростовской области. - В результате происшествия никто не пострадал.