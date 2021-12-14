Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

У студента РостГМУ из Конго обнаружили штамм коронавируса омикрон

У студента РостГМУ из Конго обнаружили штамм коронавируса омикрон

В Ростове у 22-летнего студента, приехавшего из Конго для обучения в Ростовском государственном медицинском университете, нашли новый штамм коронавируса - омикрон. Об этом 16 декабря сообщает Управление Роспотребнадзора по Ростовской области.

Сейчас больной находится в полной изоляции в моноинфекционном госпитале. Тех, кто с ним контактировал, уже определили и также изолировали. За ними наблюдают медики.

Отметим, что южноафриканский штамм COVID-19 омикрон выявили в ноябре 2021 года. Все, что сейчас о нем известно, - это высокая скорость распространения по сравнению с другими штаммами. Можно сделать вывод о том, что он более опасен для человека. Его зафиксировали уже в десятках стран по всему миру.
Фото: Яндекс.Новости
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.