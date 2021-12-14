У студента РостГМУ из Конго обнаружили штамм коронавируса омикрон

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В Ростове у 22-летнего студента, приехавшего из Конго для обучения в Ростовском государственном медицинском университете, нашли новый штамм коронавируса - омикрон. Об этом 16 декабря сообщает Управление Роспотребнадзора по Ростовской области.Сейчас больной находится в полной изоляции в моноинфекционном госпитале. Тех, кто с ним контактировал, уже определили и также изолировали. За ними наблюдают медики.Отметим, что южноафриканский штамм COVID-19 омикрон выявили в ноябре 2021 года. Все, что сейчас о нем известно, - это высокая скорость распространения по сравнению с другими штаммами. Можно сделать вывод о том, что он более опасен для человека. Его зафиксировали уже в десятках стран по всему миру.