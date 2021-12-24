В Ростове штамм коронавируса омикрон подозревают у пассажирки авиарейса из Стамбула
В Ростове новый штамм коронавируса омикрон подозревают у девушки из Южной Африки. Об этом 27 декабря главный санврач донского региона сообщил во время брифинга.
Евгений Ковалев отметил, что девушка с подозрениями на омикрон прилетела в Ростов из Стамбула. Несмотря на отрицательные результаты ПЦР-тестов, пассажирку и тех, с кем она контактировала, изолировали от других людей. Они сейчас находятся под наблюдением медиков.
Как сообщал Rostov.ru, омикрон стал известен в ноябре 2021 года. Он распространяется быстрее других штаммов коронавируса. Пару недель назад омикрон выявили у ростовского студента, приехавшего учиться из Конго. Парня также пришлось изолировать, чтобы не допустить распространения возможной инфекции.