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В Ростове штамм коронавируса омикрон подозревают у пассажирки авиарейса из Стамбула

В Ростове штамм коронавируса омикрон подозревают у пассажирки авиарейса из Стамбула
В Ростове новый штамм коронавируса омикрон подозревают у девушки из Южной Африки. Об этом 27 декабря главный санврач донского региона сообщил во время брифинга.

Евгений Ковалев отметил, что девушка с подозрениями на омикрон прилетела в Ростов из Стамбула. Несмотря на отрицательные результаты ПЦР-тестов, пассажирку и тех, с кем она контактировала, изолировали от других людей. Они сейчас находятся под наблюдением медиков.

Как сообщал Rostov.ru, омикрон стал известен в ноябре 2021 года. Он распространяется быстрее других штаммов коронавируса. Пару недель назад омикрон выявили у ростовского студента, приехавшего учиться из Конго. Парня также пришлось изолировать, чтобы не допустить распространения возможной инфекции.
Фото: businessvisit.com.ua.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону Роспотребнадзор Ростовской области

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