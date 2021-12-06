Врач из Великобритании выявил «необычный» симптом омикрон-штамма коронавируса

Фото: tiu.ru

Пандемия коронавируса продолжает убивать сотни людей на планете. Едва ли не ежемесячно появляются новые опасные виды вируса, которые не оставляют шансов на выживание. Одним из последних стал омикрон-штамм коронавируса. Сейчас вирусологи проводят лабораторные испытания, чтобы понять, чем он опасен.Врач из Великобритании Дэвид Ллойд выявил «необычный» симптом омикрон-штамма коронавируса у детей, сообщает МК. У них проявляются головная боль, усталость, потеря аппетита и сыпь. Высыпания на теле хорошо заметны и отличаются от обычной сыпи у детей. Поэтому этот симптом принято считать одним из основных при определении омикрон-штамма коронавируса.Впрочем, некоторые вирусологи считают, что омикрон может стать последним штаммом коронавируса, после этого COVID-19 перестанет мутировать и превратится в сезонное заболевание. После окончания пандемии и снижения уровня заболевания COVID-19 будет похож на простуду.