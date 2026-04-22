Футбольный клуб «Ростов» сыграл вничью в 26-м туре РПЛ
Футбольный клуб «Ростов» сыграл вничью в 26-м туре Чемпионата России. Соперником донской команды стал ЦСКА. Матч состоялся 21 апреля в Москве.

Ростовчане открыли счет в первом тайме. Автор гола стал Сезар Роналдо. Соперник сократил отставание во второй половине. На 57-й минуте матча нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев сравнял счёт.

Игра завершилась со счетом 1:1.

Несмотря на все прогнозы аналитиков о проигрыше донской команды и «неумение» играть, футболисты «Ростова» еще готовы побороться.
Фото: ФК Ростов
