Футбольный клуб «Ростов» сыграл вничью в 26-м туре РПЛ

Фото: ФК Ростов

Футбольный клуб «Ростов» сыграл вничью в 26-м туре Чемпионата России. Соперником донской команды стал ЦСКА. Матч состоялся 21 апреля в Москве.Ростовчане открыли счет в первом тайме. Автор гола стал Сезар Роналдо. Соперник сократил отставание во второй половине. На 57-й минуте матча нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев сравнял счёт.Игра завершилась со счетом 1:1.Несмотря на все прогнозы аналитиков о проигрыше донской команды и «неумение» играть, футболисты «Ростова» еще готовы побороться.