Самые дорогие мясо, хлеб и молочка — в Ростове

В Ростове молочка, хлеб и мясо оказались самыми дорогими в регионе. Актуальные цены 9 сентября опубликовал Ростовстат.Наибольшую разницу выявили в ценах на баранину. Килограмм мяса жителям Ростова обойдется в 475 рублей. В Миллерово столько же можно купить на 70 рублей дешевле (405 рублей). В копеечку влетит и говядина. В донской столице килограмм стоит 404 рубля, когда в Волгодонске - 372.Творог дешевле покупать в Таганроге (318 рублей). В Ростове же за килограмм попросят 358 рублей. Цена на сыр в донской столице составляет в среднем 567 рублей. В Волгодонске килограмм этого продукта можно купить за 537 рублей.Недешевыми оказались куры и маргарин. В Ростове их стоимость составляет 159 и 149 рублей соответственно. Охлажденных кур дешевле купить в Миллерово (145 рублей), а маргарин — в Шахтах (138 рублей). В числе самых дорогих – и стерилизованное молоко (82 рубля), соль (15 рублей) и хлеб (в зависимости от сорта — от 55 до 61 рубля).Однако в донской столице есть и ряд продуктов, которых нет дешевле в области. К ним относятся пшеничная мука и морковь (по 38 рублей за килограмм), яблоки (77 рублей) и пастеризованное молоко (57 рублей за литр). Также в числе самых дешевых оказались сливочное масло (547 рублей), сметана (235 рублей) и свинина (308 рублей).