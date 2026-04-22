Присяжные вновь оправдали обвиняемых в перестрелке в Орловском районе

Присяжные вновь оправдали обвиняемых в перестрелке в Орловском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовского областного суда.

Инцидент произошел между двумя фермерскими семьями, Дакишвили и Бациевыми, из-за спора о земельном пае еще в 2019 году. Неудавшиеся переговоры на встрече, где стороны собрались с родственниками и оружием, закончились трагедией.

В результате бойни погибли четверо: Зураб Дакишвили (38 лет), Арби Бациев (46 лет), его брат Идрис Бациев (45 лет) и Исмаил Бациев (27 лет). Двое других участников, Адлан Бациев (42 года) и Балауди Хусиханов (46 лет), получили ранения.

Шестеро из оставшихся участников событий, предпринявших попытку к бегству за рубеж, вскоре были задержаны. Им инкриминировалось убийство двух и более лиц. Дело было передано в областной суд в начале 2021 года, и тогда же обвиняемые заявили ходатайство о рассмотрении их дела судом присяжных.

Первое слушание завершилось оправдательным вердиктом в мае 2023 года. Однако впоследствии приговор был отменен, что привело к началу нового судебного процесса.

В ходе расследования и судебных разбирательств, длившихся несколько лет, в отношении троих из шести обвиняемых было приостановлено уголовное преследование в связи с их участием в СВО. Таким образом, на скамье подсудимых остались Рашид Ибрагимов, Мераби Мамаев и Сулим Мусаев.

По итогам прошедшего в апреле 2026 года разбирательства присяжные вновь пришли к выводу о непричастности подсудимых к инкриминируемым им преступлениям. На основании вердикта присяжных суд вынес оправдательный приговор в отношении всех троих. Им признано право на реабилитацию и возможность получить компенсацию за понесенный вред.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Фото: Donday
