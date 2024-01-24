В Ростове самые дорогие бутерброды и чай по региону

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В Ростове чай с бутербродами обойдется дороже всего в регионе. Актуальные цены на продукты условной корзины опубликовали на сайте Ростовстата.По данным на 15 января, ржаной хлеб стоит 79 рублей за килограмм, когда в Шахтах его продают по 59 (на 20 рублей дешевле). По стоимости пшеничного хлеба столица занимает второе место по дороговизне — 80 рублей (в Миллерово — 71). За сливочное масло просят 754 рубля, за твердый сыр — 747. В Волгодонске эти продукты оценивают в 715 (на 39 дешевле) и 747 рублей (на 67 дешевле) соответственно. Там же самые выгодные цены на маргарин и творог. Они стоят 216 рублей (в Ростове — 255) и 364 рубля (в Ростове — 408) соответственно.Черный байховый чай в среднем продают по 1 221 рублю за килограмм. Это примерно 122 рубля за 100 граммов. В Таганроге цена на него составляет 1 127 рублей (или 113 рублей за 100 граммов).В Ростове треть продуктов условной корзины оказались самыми дорогими в регионе. Актуальные цены на базовые товары опубликованы на сайте Ростовстата.Всего в Ростове зафиксировали треть самых дорогих продуктов. В их числе –подсолнечное масло по 127 рублей за литр, соль 21 – рубль и пшено — 49 рублей за килограмм.