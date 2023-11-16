В Ростове молочка, хлеб и колбаса остаются самыми дорогими в регионе

Фото: Rostov.ru.

В Ростове молочка, колбаса и хлеб остаются лидерами по стоимости в регионе. Актуальные цены на продукты условной корзины опубликовали Ростовстат.По данным на 13 ноября, килограмм сливочного масла стоит 728 рублей, когда в Волгодонске его можно купить на 30 рублей дешевле (698 рублей). Там же выгоднее брать творог (382 рубля за килограмм) и сыр твердых сортов (684 рубля). В донской столице эти продукты обойдутся на 25 и 54 рубля дороже соответственно (407 и 738 рублей). За маргарин в Ростове попросят 253 рубля, а в Миллерово его продают по 218 рублей за килограмм (на 35 рублей дешевле). Стоимость сметаны составляет около 293 рублей, когда в Сальске - 267 (на 26 рублей меньше).Самые высокие цены также остаются на охлажденных кур (237 рублей за кило). В Миллерово они стоят 198. Варено-копченая колбаса обходится в 602 рубля (в Сальске - 588), а вареная - в 502 (в Шахтах - 453, дешевле на 49 рублей). Ценник на мороженую рыбу доходит в среднем до 240 рублей. В Волгодонске ее можно взять за 217 (на 23 рубля меньше).Традиционно завышены цены на хлеб (от 59 до 70 рублей, в зависимости от сорта муки), соль (21 рубль), подсолнечное масло (130 рублей) и пшено (51 рубль).Среди самых дешевых продуктов в регионе Ростов может похвастаться только свининой (357 рублей при среднеобластной цене 372) и пастеризованным молоком (70 рублей при среднеобластной 71).