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В Ростове с 29 апреля ограничат движение транспорта на Донской

В Ростове с 29 апреля ограничат движение транспорта на Донской
В Ростове-на-Дону на два месяца ограничат движение транспорта по Донской. Об этом сообщает Департамент автодорог и организации дорожного движения.

Водителям нельзя будет проехать на участке вдоль строения №№46-50 на улице Донской, по Береговой в ориентире дома №37/1. Ограничительные меры будут действовать с 29 апреля по 30 июня. Запрет введут в связи со строительными работами.

В этот период водителям следует заранее планировать свои поездки и выбирать альтернативные пути.
Фото: Rostov.ru
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