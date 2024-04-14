В Ростове с 29 апреля ограничат движение транспорта на Донской
В Ростове-на-Дону на два месяца ограничат движение транспорта по Донской. Об этом сообщает Департамент автодорог и организации дорожного движения.
Водителям нельзя будет проехать на участке вдоль строения №№46-50 на улице Донской, по Береговой в ориентире дома №37/1. Ограничительные меры будут действовать с 29 апреля по 30 июня. Запрет введут в связи со строительными работами.
В этот период водителям следует заранее планировать свои поездки и выбирать альтернативные пути.