В Ростове на улице Павлова с 8 апреля ограничат движение транспорта

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону с 8 апреля ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.Проехать нельзя будет с 8 апреля по 26 июня. Ограничения будут действовать по улице Павлова с восточной стороны - от Доватора до Ленточной. Также ограничительные меры введут с 8 апреля по 25 сентября. Речь идет об участке по улице Ленточной - от Павлова до Предботанической.Пока водителям придется искать альтернативные пути для поездок.