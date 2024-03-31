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В Ростове на улице Павлова с 8 апреля ограничат движение транспорта

В Ростове на улице Павлова с 8 апреля ограничат движение транспорта
В Ростове-на-Дону с 8 апреля ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Проехать нельзя будет с 8 апреля по 26 июня. Ограничения будут действовать по улице Павлова с восточной стороны - от Доватора до Ленточной. Также ограничительные меры введут с 8 апреля по 25 сентября. Речь идет об участке по улице Ленточной - от Павлова до Предботанической.

Пока водителям придется искать альтернативные пути для поездок.
Фото: Rostov.ru
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