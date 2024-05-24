В Ростове с 27 мая ограничат движение на Прогрессивной

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В Ростове с 27 мая на Западном ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в городской администрации.Движение будет запрещено по Прогрессивной улице. Ограничения коснутся участка от дома № 9 до строения № 7. Причина неудобств - работа на тепловой сети.Ограничения снимут после 31 октября.Напомним, что 24 мая в Ростове пройдёт праздник, посвящённый Дню славянской письменности и культуры. В связи с торжеством улица Московская будет перекрыта с 17:00 до 21:00.