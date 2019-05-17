В Ростове на сутки ограничат движение в центре города из-за Дня славянской письменности

Kislovodsk-kurort.org

Фото: Kislovodsk-kurort.org

В центре Ростова на сутки ограничат движение транспорта из-за Дня славянской письменности и культуры.



С 6.00 24 мая до 5.00 25 мая нельзя будет проехать по улице Московской. Для транспорта проезд будет закрыт от проспекта Буденновского до переулка Семашко. Кроме того, нельзя будет проехать по переулку Соборному от улицы Темерницкой до Московской.



На территории рядом с Соборной площадью будет работать интерактивная площадка.