В Ростове с 27 февраля по улице Московской ограничат движение транспорта

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В Ростове-на-Дону на улице Московской ограничат движение транспорта. Информацию об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.Ограничения введут с 27 февраля по 1 апреля. Водители не смогут проехать по улице Московской на участке от Доломановского до переулка Островского с северной стороны. На этот период организуют одностороннее движение в восточном направлении. Также движение будет запрещено по Московской на участке от переулка Островского до проспекта Буденновского с южной стороны.Временные меры связаны с работами по реконструкции водопроводной линии.