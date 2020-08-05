Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В пяти районах Ростова в августе ограничат движение

В пяти районах Ростова в августе ограничат движение
На некоторых улицах в Кировском, Ленинском, Октябрьском, Ворошиловском и Советском районах Ростова-на-Дону ограничат движение. Сообщения об этом опубликовал департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Так, на проспекте М. Нагибина, 2 вместо «зебры» в створе улицы Текучева сделают пешеходный переход со светофором. Движение здесь будет ограничено с 2 августа по 31 декабря.

По улице Московской на участке от переулка Островского до проспекта Буденновского и по улице Западный разворот от Буденновского до Островского с 11 августа по 31 декабря движение в восточном направлении будет односторонним.

В этот же период с 8:00 до 20:00 в будние дни будет запрещена остановка на западной стороне переулка Братского, 57.

По правой стороне улицы Варфоломеева, 118 и переулка Доломановского, 73/160 движение будет ограничено из-за строительных работ с 14 августа по 15 сентября. А по улице Борко от улицы Бодрой до Борко, 3 из-за строительства газопровода с 3 по 15 августа организуют одностороннее движение.

По улице Таганрогской от дома № 122 до дома № 118 с 19 августа по 4 сентября будет ограничена скорость движения. Здесь в этот период установят светофор.

Кроме того, с 19 по 26 августа через железную дорогу по улице Малиновского от улицы Факельной до улицы Типографской будут устанавливать металлический пролет. На этом участке движение будет ограничено для транспорта и пешеходов.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.