В пяти районах Ростова в августе ограничат движение

На некоторых улицах в Кировском, Ленинском, Октябрьском, Ворошиловском и Советском районах Ростова-на-Дону ограничат движение. Сообщения об этом опубликовал департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.Так, на проспекте М. Нагибина, 2 вместо «зебры» в створе улицы Текучева сделают пешеходный переход со светофором. Движение здесь будет ограничено с 2 августа по 31 декабря.По улице Московской на участке от переулка Островского до проспекта Буденновского и по улице Западный разворот от Буденновского до Островского с 11 августа по 31 декабря движение в восточном направлении будет односторонним.В этот же период с 8:00 до 20:00 в будние дни будет запрещена остановка на западной стороне переулка Братского, 57.По правой стороне улицы Варфоломеева, 118 и переулка Доломановского, 73/160 движение будет ограничено из-за строительных работ с 14 августа по 15 сентября. А по улице Борко от улицы Бодрой до Борко, 3 из-за строительства газопровода с 3 по 15 августа организуют одностороннее движение.По улице Таганрогской от дома № 122 до дома № 118 с 19 августа по 4 сентября будет ограничена скорость движения. Здесь в этот период установят светофор.Кроме того, с 19 по 26 августа через железную дорогу по улице Малиновского от улицы Факельной до улицы Типографской будут устанавливать металлический пролет. На этом участке движение будет ограничено для транспорта и пешеходов.