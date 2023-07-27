В Ростове ограничили движение транспорта по улице Московской
В Ростове почти на месяц ограничили движение транспорта по улице Московской. Об этом сообщили в городском департаменте автодорог.
С 27 июля проезжая часть оказалась закрыта на участке от переулка Братского до переулка Островского. Временные неудобства связаны с работами на тепломагистрали. Открыть отрезок дороги планируют 26 августа, когда объект будет полностью готов.
Напомним, что с 13 августа движение будет ограничено на других улицах города. В частности, водители не смогут проехать по Урожайной, Чкалова и т. д.