В Ростове с 23 ноября ограничат движение по Мезенскому переулку
В Первомайском районе Ростова ограничат движение транспорта почти на два с половиной месяца. Информацию об этом сообщили на сайте администрации донской столицы.
Меры введут с 23 ноября по 31 января. Водители не смогут проехать по переулку Мезенскому. Речь идет об участке от улицы Белорусской до улицы Славинской. На 400-метровом участке дороги проведут ремонт дорожного покрытия.
Пока водителям следует заранее планировать свои маршруты.