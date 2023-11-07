В Ростове с 23 ноября ограничат движение по Мезенскому переулку

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В Первомайском районе Ростова ограничат движение транспорта почти на два с половиной месяца. Информацию об этом сообщили на сайте администрации донской столицы.Меры введут с 23 ноября по 31 января. Водители не смогут проехать по переулку Мезенскому. Речь идет об участке от улицы Белорусской до улицы Славинской. На 400-метровом участке дороги проведут ремонт дорожного покрытия.Пока водителям следует заранее планировать свои маршруты.