В Первомайском районе Ростова ограничат движение транспорта на двух улицах

Фото: Rostov.ru

В Первомайском районе Ростова на двух улицах ограничат движение транспорта. Информацию сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации движения.Водители не смогут проехать с 25 октября по 20 декабря. Меры связаны с дорожными работами на улице Полторацкого и в переулке Свирского. Речь идет об участке от улицы Руставели до Дмитрова и от улицы Белорусской до Вятской.Пока водителям стоит выбирать альтернативные маршруты.