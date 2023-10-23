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В Первомайском районе Ростова ограничат движение транспорта на двух улицах

В Первомайском районе Ростова ограничат движение транспорта на двух улицах
В Первомайском районе Ростова на двух улицах ограничат движение транспорта. Информацию сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации движения.

Водители не смогут проехать с 25 октября по 20 декабря. Меры связаны с дорожными работами на улице Полторацкого и в переулке Свирского. Речь идет об участке от улицы Руставели до Дмитрова и от улицы Белорусской до Вятской.

Пока водителям стоит выбирать альтернативные маршруты.
Фото: Rostov.ru
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