В Ростове на три месяца ограничат движение транспорта в Нахичевани

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В Ростове почти на три месяца ограничат движение транспорта в Нахичевани. Временные меры введут в связи со строительством сети водоотведения. Об этом 24 июля сообщили в администрации города.Проезд будет запрещен с 10 августа по 30 октября в периметре квартала Шолохов. Водители не смогут проехать по улице Налбандяна – на 160-метровом участке от 2-й Линии до улицы Каяни. Кроме того, ограничения коснутся 200-метровых отрезков по Каяни и 2-й Линии от улицы Налбандяна до улицы Ченцова.Напомним, 19 августа в донской столице перекроют несколько улиц из-за легкоатлетического забега.