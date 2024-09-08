В Ростове с 11 сентября на Погодина ограничат движение транспорта

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону на Погодина с 11 сентября ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения.Ограничения будут действовать в течение месяца – вплоть до 11 октября. Проезд запретят для водителей на улице Погодина от Нариманова до переулка Бориславского, а также на пересечении Погодина и Нариманова.Меры связаны с работами на газопроводе. Пока водителям следует искать альтернативные пути для проезда.