В Ростове с 11 сентября на Погодина ограничат движение транспорта
В Ростове-на-Дону на Погодина с 11 сентября ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения.
Ограничения будут действовать в течение месяца – вплоть до 11 октября. Проезд запретят для водителей на улице Погодина от Нариманова до переулка Бориславского, а также на пересечении Погодина и Нариманова.
Меры связаны с работами на газопроводе. Пока водителям следует искать альтернативные пути для проезда.