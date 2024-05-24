В Ростове с 1 июня начнут работать четыре пляжа

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону в новом купальном сезоне заработают четыре оборудованных пляжа. Информацию об этом 23 мая сообщил в своем телеграм-канале Алексей Логвиненко.В этом году будут работать четыре пляжа: «Левобережный», «Зеленый остров», «Каррера» и «Дружба». К слову, последний в 2023 году так и не открылся. Дело в том, что территорию не успели привести в порядок, так как власти просто не нашли подрядчика для этого задания.В этом году с открытием пляжа тоже появились проблемы. В конце апреля МБУ Парк культуры и отдыха «Дружба» разместил контракт на сайте госзакупок, пытаясь найти подрядчика, который благоустроит территорию. Однако желающих не было.На месте спасатели проверили и очистили дно Северного водохранилища. Кто приведет в порядок сам пляж, пока не известно.